Imprese: Cdp, Corte dei conti approva relazione su gestione 2020 (2)

- In crescita del 14 per cento rispetto all'esercizio precedente il totale dell'attivo, che si attesta a 512,4 miliardi di euro. L'utile netto consolidato, prosegue la nota, si è attestato a 1,2 miliardi di euro rispetto ai 3,5 miliardi di euro nel 2019, con un calo del 66 per cento da imputare principalmente al minor apporto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, in particolare Eni (-2,5 miliardi di euro) e Saipem (-150 milioni). Negativo anche il patrimonio netto totale, con 33,7 miliardi di euro rispetto ai 36,5 miliardi nel 2019, sostanzialmente per la diminuzione del patrimonio netto del Gruppo. L'esercizio 2020 è stato, anche, l'anno in cui sono state attivate in maniera organica le linee di intervento previste dal Piano industriale 2019-2021 a favore di imprese, pubblica amministrazione, infrastrutture, cooperazione internazionale e iniziative straordinarie a sostegno degli enti locali per l'emergenza Covid-19. Fra le iniziative a sostegno del mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, la sezione del controllo ricorda, l'approvazione della vasta operazione di rinegoziazione dei mutui che ha coinvolto oltre settemila enti territoriali, nonché un finanziamento immediato fino a due miliardi di euro a supporto dei fabbisogni finanziari delle medie e grandi imprese per fornire loro una liquidità immediata in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto Cura Italia. (segue) (Com)