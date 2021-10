Imprese: Cdp, Corte dei conti approva relazione su gestione 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospeso, anche, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 per i primi comuni colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19. Alla luce delle principali sfide economiche e sociali dell'Italia, delle tendenze globali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, secondo la magistratura contabile "sono stati perseguiti gli obiettivi operativi ed economico-finanziari del piano industriale 2019-2021". Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio finanziario 2020, dà, infatti, evidenza al nuovo ruolo dello sviluppo sostenibile nel modello di business e operativo dell'istituzione. Sempre nel 2020, è stata creata la fondazione Cdp, per valorizzare le eccellenze del patrimonio artistico, supportare la ricerca scientifica e per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica e, l'assemblea dell'ente ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio, il nuovo strumento straordinario e a carattere temporaneo per la ricapitalizzazione delle imprese medio-grandi. (Com)