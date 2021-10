Amministrative: Borghi (Pd), Letta ha costruito unità Pd e centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ stata la vittoria dell’unità, che non si raggiunge con le declamazioni e i buoni sentimenti, ma con la costruzione di un progetto politico. Il segretario Letta ha saputo farlo e su questo si è costruita l’unità del Pd, del centrosinistra ma anche del paese, perché mentre altri giocavano ad essere di lotta e di governo noi abbiamo coerentemente interpretato l’azione del governo Draghi". Lo ha detto Enrico Borghi, deputato e membro della segreteria nazionale del Pd, intervenendo a "Uno Mattina", su Rai uno. "Queste elezioni dimostrano che la destra si può sconfiggere, e che il suo modello retorico -importato da quello di Reagan- si può battere. La destra in questi anni giocava a mettere tutti contro tutti: bianchi contro neri, penultimi contro ultimi, operai contro manager, classe media contro bisognosi - ha aggiunto -. In questo schema si inchiodava la sinistra a un ruolo di intermediario specifico e limitato. Noi abbiamo rotto lo schema, il Pd ed il centrosinistra sono tornati a parlare al Paese così come i nostri candidati sindaci parleranno al ballottaggio a tutta la città". (com)