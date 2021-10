Cina-Usa: inviato cinese all’Onu, genocidio Xinjiang “menzogna fabbricata ad arte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (Onu), Zhang Jun, ha accusato gli Stati Uniti di attuare una “diplomazia della menzogna” in merito allo Xinjiang, e di aver “fabbricato ad arte” il "genocidio" nella regione autonoma cinese. Zhang ha preso la parola al terzo comitato dell’Assemblea generale Onu su questioni sociali, umanitarie e culturali. L’inviato cinese ha confutato i presunti abusi perpetrati da Pechino nei confronti di Hong Kong, Tibet e Xinjiang, definendo anche queste ultime bugie concepite per interferire negli affari interni del Paese e contenerne lo sviluppo. “La Cina si oppone fermamente alla strumentalizzazione delle Nazioni Unite”, ha affermato Zhang, che ha messo in guardia gli Stati Uniti dal "proseguire sulla rotta sbagliata”. Dopo aver definito Washington “il più grande distruttore di democrazia”, l’inviato ha esortato la comunità internazionale a prestare maggiore attenzione alle violazioni dei diritti umani negli Usa. Dal momento che il mondo ha bisogno di dialogo e non di ostilità, “mi auguro che gli Stati Uniti possano tornare sulla giusta strada della cooperazione, e fare qualcosa di pratico e buono per la promozione e la protezione dei diritti umani", ha concluso Zhang. (Cip)