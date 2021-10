Pandora papers: fondatore Occrp Sullivan, non mi aspetto rimozione ministro serbo Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni dei Pandora papers "non porteranno alla rimozione" del ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali. E' l'opinione di Drew Sullivan, uno dei fondatori dell'Organized crime and corruption reporting project (Occrp) che ha partecipato alla pubblicazione dei Pandora papers. In un'intervista all'emittente radiofonica "Voice of America", Sullivan ha così commentato le rivelazioni sul ministro serbo contenute nei documenti raccolti dall'organizzazione. Mali sarebbe, secondo i Pandora papers, proprietario di 24 appartamenti in Bulgaria, contrariamente a quanto affermato più volte dallo stesso ministro. "In Serbia il ministro delle Finanze, Sinisa Mali, ha più volte affermato di non essere il proprietario di quei 24 appartamenti in Bulgaria che (invece) ha ricevuto dalla compagnia petrolifera russa Lukoil. L'abbiamo trovato a mentire in ogni momento. Alla fine abbiamo stabilito che era in effetti il proprietario di quegli appartamenti". (segue) (Seb)