Pandora papers: fondatore Occrp Sullivan, non mi aspetto rimozione ministro serbo Mali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sullivan, nonostante le rivelazioni "è il ministro delle finanze della Serbia, non credo che (il presidente serbo Aleksandar) Vucic si libererà di lui". Alla domanda su quanto siano credibili e autorevoli le scoperte, Sullivan ha osservato che i dati sono "molto precisi", basati su contratti, documenti, e-mail. Secondo quanto riporta l'emittente "Radio free Europe", fra i nomi emersi dai Pandora papers vi sarebbero diversi nomi di cittadini serbi, fra cui il ministro delle Finanze Sinisa Mali e Nikola Petrovic, ex direttore della compagnia pubblica per la rete di trasmissione dell'energia elettrica Elektromreza Srbije (Ems). Quest'ultimo sarebbe titolare di una compagnia con sede nelle Isole Vergini, mentre Mali sarebbe proprietario, sempre secondo i documenti inseriti nei Pandora papers, di due società offshore e 24 appartamenti sulla costa bulgara. (Seb)