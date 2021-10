Bangladesh: ministro Pianificazione Mannan, il Paese non è vittima della trappola del debito cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh non è vittima della trappola del debito cinese. Lo ha dichiarato il ministro bengalese per la pianificazione, Muhammad Abdul Mannan, nel corso di un incontro telematico volto a celebrare il 72mo anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Secondo il ministro, i prestiti di Pechino costituiscono solo una frazione minoritaria del debito totale del Paese. Ringraziando i vertici cinesi per l’esenzione dai dazi sul 97 per cento delle importazioni bengalesi, il ministro ha definito il modello di sviluppo della Repubblica Popolare “un’ispirazione” per la comunità internazionale. “Siamo in grado di pensare e di prendere in prestito. È una nostra decisione ricorrere ai prestiti dei nostri amici per il nostro sviluppo” ha chiarito Mannan nell’ambito dell’incontro. (Inn)