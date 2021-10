Francia: rapporto Sauvé, 216 mila casi di pedofilia tra 1950 e 2020 nella Chiesa cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 1950 e il 2020 in Francia sono stati 216 mila i casi di pedofilia nella Chiesa cattolica. È quanto emerge dal rapporto Sauvé, elaborato dopo due anni e mezzo di lavoro condotti dalla Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase). Il numero delle vittime sale a "330 mila se si aggiungono aggressori laici che lavorano in istituzioni della Chiesa cattolica", si legge nel rapporto. I risultati dell'inchiesta sono stati consegnati oggi pubblicamente all'episcopato francese, in presenza delle associazioni delle vittime.(Frp)