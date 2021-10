Algeria: ministro Esteri incontra presidente della Commissione dell'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha tenuto ieri una sessione di lavoro con il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Lo ha riferito lo stesso Lamamra in un tweet, affermando che la sessione si è concentrata sul ruolo dell'Unione nel porre fine alle crisi e ai conflitti, affrontando anche il dossier della decolonizzazione del continente africano. Le due parti hanno anche discusso dei modi per sostenere gli sforzi per lo sviluppo sostenibile, le sfide che affronta l'azione congiunta africana e l'agenda di cooperazione, unità e integrazione tra i paesi del continente. (Ala)