Russia-Egitto: ministro Esteri discute con omologo russo stabilità e integrità territoriale della Libia

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry ha affermato di aver discusso con l'omologo russo, Sergei Lavrov, della salvaguardia della stabilità e dell'integrità territoriale della Libia, della piena attuazione della road map, approvata durante gli incontri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), dell'importanza di tenere le elezioni presidenziali e legislative il 24 dicembre, nonché del mantenimento del cessate il fuoco e dell'uscita delle forze straniere dal territorio libico. Shoukry ha aggiunto, durante una conferenza stampa congiunta con Lavrov, che l'Egitto continuerà a fornire assistenza e sostegno per raggiungere l'unità e la stabilità dei territori libici, in modo che le istituzioni libiche riprendano i loro pieni poteri, preservino la sovranità dei loro territori, la stabilità e la sicurezza ed eliminino completamente le organizzazioni terroristiche che operano e trovano rifugio nei territori libici per influenzare la stabilità della Libia, dei Paesi vicini, della regione del Sahel e del Sahara e tutto il continente africano. Il ministro degli Esteri egiziano ha aggiunto che le discussioni con Lavrov hanno affrontato la situazione in Siria e di come favorire l'uscita dalla crisi siriana, in base alle decisioni internazionali, rilevando di aver informato il ministro degli Esteri sugli sviluppi della crisi della diga di Rinascità etiope. (Cae)