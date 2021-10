Marocco: stampa rivela nomi dei candidati alla presidenza dei blocchi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avvicinarsi della data di apertura della nuova Camera dei rappresentati del Marocco, i gruppi parlamentari si preparano ad annunciare i loro presidenti. Una fonte del Partito per l'autenticità e la modernità (Pam) ha riferito al sito web “Hespress” che il parlamentare della provincia di Al Haouz, Ahmed Al Tawizi, già tesoriere nella Camera dei consiglieri, potrebbe guidare il blocco della seconda formazione politica di maggioranza relativa. Il Partito del progresso e del socialismo (Pps) si prepara ad annunciare Rachid Hamouni, un rappresentante parlamentare della provincia Pullman. Il partito conservatore filo-monarchico Al Istiqlal, non ha ancora deciso il nome del suo leader, ma alcune fonti interne al partito hanno suggerito di mantenere Noureddine Madian in questa posizione. Stesso discorso per l'Unione socialista delle forze popolari (Usfp) , che non ha ancora deciso il nome del deputato che guiderà la squadra, ma alcune fonti hanno parlato della possibilità di candidatura di Hassan Lachkar. Anche il gruppo parlamentare del Partito Giustizia e Sviluppo (Pjd), la formazione islamista uscita sconfitta delle ultime elezioni, si prepara ad annunciare il proprio leader nei prossimi giorni. Secondo una fonte della segreteria generale del partito, il gruppo nominerà nella prima riunione tre deputati e presenterà i loro nomi alla segreteria generale, che sceglierà uno di loro come presidente. La scorsa settimana, il gruppo parlamentare del Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), vincitore delle ultime consultazioni legislative, ha annunciato Rachid Talbi Alami come suo leader. Venerdì 8 ottobre, re Mohammed VI dovrebbe presiedere l'inaugurazione della nuova legislatura in un discorso davanti a entrambe le Camere del Parlamento. (Mar)