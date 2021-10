Tunisia: presidente Saied discute con la nuova premier Bouden della formazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto ieri sera Najla Bouden, la nuova premier nominata ed incaricata di formare il governo, al Palazzo di Cartagine. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato, affermando che il capo dello Stato ha spiegato come il Paese stia “vivendo momenti storici e ogni funzionario deve essere all'altezza delle speranze del popolo sovrano che ha espresso liberamente la propria volontà".Saied ha parlato dei manifestanti scesi in piazza domenica per sostenere le sue decisioni e che la formazione del governo avverrà secondo "nuove percezioni che impediscono le ambizioni e opportunismo", sottolineando di" perseverare gli stessi principi con la stessa determinazione". Il presidente tunisino ha espresso la sua fiducia che il nuovo governo lavorerà con tutta serietà per realizzare le aspirazioni del popolo tunisino, affinché "gli slogan sollevati si trasformino in una realtà tangibile". (Tut)