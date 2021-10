Taiwan: aviazione militare conduce una simulazione aerea in vista della Giornata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviazione militare di Taiwan ha condotto una simulazione in previsione della parata che si terrà il prossimo 10 ottobre, Giornata nazionale della Repubblica di Cina. Quarantaquattro aerei militari, tra cui un elicottero CH-47 Chinook con affissa una bandiera di 18 metri per 12, hanno sorvolato questa mattina il palazzo degli uffici presidenziali a Taipei, in una simulazione organizzata dall’aviazione dell’isola e da una sezione del ministero degli Interni. Secondo il comando dell’Aeronautica locale, la parata aerea prevista il 10 ottobre includerà tre aerei supplementari, un secondo elicottero CH-47 Chinook e due elicotteri d'attacco. (Cip)