Costa d'Avorio: Pandora Papers, premier Achi smentisce "ogni azione illecita"

- Il primo ministro ivoriano, Patrick Achi, ha smentito ogni "azione illecita" a cui è stato collegato nei documenti pubblicati nel quadro dell'inchiesta giornalistica Pandora Papers. In comunicazioni rilasciate dal suo servizio stampa, Achi ha spiegato di aver fondato nel 1996 la propria società di consulenza strategica ad Abidjan, e due anni dopo, nell'ambito delle sue attività, quest'altra società offshore denunciata dal rapporto. "In vista delle missioni internazionali che la sua attività di consulenza poteva legittimamente coinvolgere, nel 1998 è stata registrata all'estero una società con tutte le formalità di legge", fa sapere l'entourage del presidente del Consiglio, secondo il quale la società in questione "non ha mai svolto alcuna attività". "Questa società non è mai stata utilizzata come mezzo per la minima evasione fiscale, la minima transazione illecita, la minima appropriazione indebita di fondi pubblici, la minima attività illegale", spiega il premier.(Res)