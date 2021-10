Slovenia-Germania: presidente Pahor conferisce a Merkel Ordine al merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor riceverà oggi a Brdo pri Kranju la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel. Lo riferisce una nota della presidenza slovena, precisando che in questa occasione Pahor assegnerà a Merkel la più alta decorazione slovena, l'Ordine al merito straordinario. La motivazione è data dall'approfondimento operato da Merkel nei confronti delle relazioni fra la Slovenia e la Germania e dalla capacità di leadership europea. Merkel parteciperà questa sera a una cena di lavoro informale che precede l'apertura domani del vertice Ue-Balcani occidentali a Brdo pri Kranju. La Germania è attualmente il maggior partner commerciale della Slovenia con uno scambio, lo scorso anno, di quasi 11 miliardi di euro. Merkel ha effettuato una visita ufficiale in Slovenia nel 2011 su invito dell'allora primo ministro. In quell'occasione i due Paesi hanno adottato una dichiarazione sull'approfondimento della cooperazione nelle aree di interesse comune. (Seb)