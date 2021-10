Roma 2021: Michetti al 30,01 per cento, Gualtieri al 27,02, testa a testa Calenda-Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi terminato lo spoglio elettorale nella Capitale. Con 2.546 sezioni su 2.603 pervenute (il 97,4 per cento) si conferma il ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, al 30,1 per cento con 325.699 voti e quello del centrosinistra, Roberto Gualtieri, al 27,02 con 291.299 voti. Resta il testa a testa per il terzo e quarto posto. Al momento terzo è il candidato di Azione, Carlo Calenda, al 19,71 per cento con 212.507 voti. Quarta è la sindaca uscente, Virginia Raggi, con il 19,05 per cento delle preferenze pari a 206.435 voti. Gli altri 18 candidati in tutto ricoprono il 3,92 per cento dei voti.(Rer)