Roma 2021: Fd'I primo partito al 17,45 per cento, segue il Pd al 16,37 per cento

- Con 2.546 sezioni su 2.603 pervenute (il 97,4 per cento) resta in testa nella Capitale come primo partito Fratelli d'Italia al 17,45 per cento, seguito dal Partito democratico al 16,37 per cento e dal Movimento 5 stelle all'11,04 per cento. Nella coalizione di centrodestra la seconda forza è la Lega al 5,96 per cento, seguita da Forza Italia al 3,59 per cento. Nella coalizione di centrosinistra ottiene il 5,39 per cento la lista civica Gualtieri sindaco, seguita da Sinistra civica ecologista al 2,01 per cento e Roma futura all'1,97 per cento. La lista unica di Carlo Calenda sindaco, che include più partiti (Azione, Italia viva e Più Europa) totalizza il 18,96 per cento. (Rer)