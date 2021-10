Imprese: razzismo a lavoro, Tesla pagherà 137 milioni di dollari a un ex dipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla Inc. ha perso una causa legale contro un ex dipendente afroamericano, che ha accusato l'azienda di aver ignorato gli episodi di discriminazione e razzismo subiti da quest'ultimo sul posto di lavoro presso lo stabilimento dell'azienda nella California settentrionale. Owen Diaz, lavoratore assunto da Tesla tramite agenzia interinale nel 2015, sostiene di aver dovuto lavorare in un ambiente ostile a causa di pregiudizi razziali: la corte di San Francisco che ha deliberato a suo favore gli ha riconosciuto un risarcimento di ben 137 milioni di dollari. La causa legale rappresenta un caso inusuale per Tesla, che è solita risolvere i contenzioni son i dipendenti tramite dispute arbitrali. Lo scorso maggio, però, l'azienda era stata condannata ad un risarcimento di un milione di dollari per un caso simile a quello di Diaz. (Cip)