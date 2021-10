© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fiamme nella notte l'autorimessa Atac di via Prenestina. L'incendio ha distrutto circa 20 autobus. Sono intervenuti, intorno alle 4, i crabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro e i Vigili del Fuoco. Le cause sono in corso di accertamento, i rilievi a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci. (Rer)