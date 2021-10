© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 5 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: permane una massiccia circolazione ciclonica sul nord-Italia, associata a piogge e temporali diffusi tra notte e mattino mentre a seguire si avrà un parziale miglioramento specie su Liguria centro-occidentale e basso Piemonte, con qualche occhiata di Sole. Altrove ancora nubi e acquazzoni, seppur più intermittenti. Temperature poco variate, al più in lieve ulteriore diminuzione. Ventilazione in rotazione da libeccio sul Ligure, che sarà mosso o molto mosso. (Rpi)