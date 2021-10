Imprese: social media offline per ore, Facebook ammette guasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collasso dei social media Facebook e Instagram e dell'applicazione di messaggistica Whatsapp, protrattosi per diverse ore nella giornata di ieri, 4 ottobre, è stato causato da un aggiornamento ai sistemi di rete di Facebook. La società, che per rivolgersi ai suoi utenti si è dovuta dapprima rivolgere al competitore Twitter, ha imputato l'arresto delle sue piattaforme web a una "modifica di configurazione difettosa": il vicepresidente per le infrastrutture di Facebook, Santosh Janardhan, ha riferito che le modifiche responsabili del collasso senza precedenti erano state apportate ai router che coordinato le reti di traffico tra i centri dati della società: "Questo guasto al traffico di rete ha causato un effetto a cascata nella comunicazione tra i nostri centri dati, causando l'arresto del servizio. Siamo spiacenti per l'inconveniente causato dal blocco odierno delle nostre piattaforme", ha aggiunto Janardhan, confermando che i tre social media sono tornati ora pienamente operativi. Facebook è la prima piattaforma social media al mondo, con circa 2,9 miliardi di utenti. Instagram conta 1,3 miliardi di utenti, mentre la piattaforma di messaggistica Whatsapp ne conta circa due miliardi. (segue) (Nys)