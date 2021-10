Imprese: social media offline per ore, Facebook ammette guasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia degli investitori in Facebook ha subito un repentino contraccolpo, a seguito del prolungato blackout che ha colpito per diverse ore le app del colosso digitale come Instagram, Facebook e Whatsapp. Le azioni del gigante della Silicon Valley sono scese del 4,8 per cento nella sessione di contrattazioni pomeridiane di ieri pomeriggio, mandando in fumo 5,9 miliardi di dollari dal patrimonio di Mark Zuckerberg, che resta comunque la sesta persona più ricca del mondo. Facebook è stato costretto a rivolgersi a Twitter per pubblicare una nota in cui si scusa per il disagio provocato a causa dei problemi riscontrati nella fruizione di Facebook, Instagram e WhatsApp, offline da alcune ore. "Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi", si legge nella nota. (Nys)