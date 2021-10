Russia: “Gulagu.net” in possesso di “video segreti servizi speciali" con torture e stupri di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del progetto per i diritti umani “Gulagu.net” hanno ricevuto dalla Russia un "archivio video segreto" dei servizi speciali, che include registrazioni di torture e stupri di prigionieri in alcune strutture di detenzione. Lo ha affermato il fondatore di “Gulagu.net”, Vladimir Osechkin, secondo quanto riporta il portale “Meduza”. L'attivista per i diritti umani ha definito l'incidente "il più grande e clamoroso fallimento dei servizi speciali russi". Secondo Osechkin, l'archivio è stato fornito da un programmatore che per cinque anni, durante la sua prigionia, ha avuto accesso ai computer del Servizio penitenziario federale di Saratov. Gli attivisti per i diritti umani hanno ricevuto più di 40 GB di mezzi video di controllo, documenti e foto, che dimostrano che agenti sotto copertura del Servizio di sicurezza federale (Fsb) e Servizio penitenziario federale torturare e violentare dei prigionieri. Queste attività, peraltro, vengono filmate dalle videocamere regolarmente installate nelle strutture. Osechkin ha promesso che fornirà ulteriori informazioni sul contenuto di questo archivio.(Rum)