Arabia Saudita: ministro Esteri riceve inviato Onu in Yemen

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha ricevuto l’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, per discutere degli sforzi del Regno per raggiungere la pace e la sicurezza nella regione. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. Durante l’incontro, le due parti hanno anche esaminato gli sforzi per sostenere una soluzione politica alla crisi e per fermare le “violazioni umanitarie” della milizia Houthi. All'incontro ha partecipato anche l'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed Al Jaber.(Res)