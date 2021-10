Hong Kong: inaugurata oggi la terza edizione della rassegna culturale "Italia mia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma della rassegna culturale include una rappresentazione della "Madama Butterfly" di Puccini, la nona edizione dell'Hong Kong Salento International Film Festival, una proiezione in anteprima a Hong Kong di "Tre piani", l'ultimo film del regista Nanni Moretti, e la partecipazione da remoto dello scrittore Gianrico Carofiglio all'Hong Kong International Literary Festival. Diversi gli eventi celebrativi dell'anniversario dantesco, in occasione della settimana della lingua italiana. Ricco anche il carnet di appuntamenti legati alla promozione dell'enogastronomia italiana, grazie alla collaborazione dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dell'Accademia italiana della cucina, dell'associazione "Vino condiviso" e di circa trenta tra ristoranti e negozi di prodotti italiani a Hong Kong. (Com)