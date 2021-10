Arabia Saudita: Uber segnala aumento del 50 per cento autiste donne in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di trasporto automobilistico privato Uber ha rivelato un aumento del 50 per cento su base annua delle autiste donne in Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale Uber ha introdotto nel Regno politiche specifiche per incoraggiare le donne autiste, come “Women Preferred View", con cui le conducenti possono selezionare solo passeggeri donne e viceversa. L'iniziativa, lanciata nel 2020, non solo ha visto un aumento delle donne alla guida, ma ha anche innescato un aumento del 79 per cento su base annua dei viaggi medi settimanali delle donne in Arabia Saudita. (Res)