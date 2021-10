Qatar-Somalia: ministro trasporti Al Sulaiti riceve premier Roble a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti e delle comunicazioni qatariota, Jassim bin Saif al Sulaiti, ha ricevuto all’aeroporto di Doha Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble, giunto ieri in visita ufficiale. Lo riferisce il quotidiana qatariota “Gulf Times”. La delegazione somala è stata accolta anche dall’ambasciatore dello Stato del Qatar in Somalia Hassan bin Hamza Hashem e dall'ambasciatore della Somalia in Qatar Abdul Razak Farah Ali. (Res)