Medio Oriente: presidente palestinese Abbas incontra inviato Usa Amr

- Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha incontrato a Ramallah l’inviato speciale degli Stati Uniti per gli Affari israeliani e palestinesi, Hady Amr, e la sua delegazione di accompagnamento per discutere degli ultimi sviluppi nei territori palestinesi. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Durante l’incontro, Abbas ha affermato la sua disponibilità ad avviare un processo politico basato sulla legittimità internazionale, e a tenere una conferenza internazionale di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite per “porre fine all'occupazione e stabilire uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale, in base ai confini del 1967". (Res)