Libano: esplosione porto Beirut, Corte d’appello respinge due ricorsi destituzione giudice Bitar

- La Corte d’appello di Beirut ha respinto i due ricorsi per la destituzione del giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sulla doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale i ricorsi erano stati presentati dagli ex ministri, Nouhad Machnouk, Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter. Il presidente della Corte d'appello, Nassib Elia, ha basato la propria decisione su un’"incompetenza materiale", indicando che anche se il giudice Bitar sta indagando presso il Tribunale di Beirut su un caso sorto nella capitale, non è soggetto all'autorità del primo giudice istruttore di Beirut, in quanto giudice istruttore presso la Corte di giustizia. (Lib)