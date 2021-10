Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 5 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEConsiglioore 9.30, Aula, riunione della Commissione legalità.ore 11.30, Aula, riunione della Commissione nomine.ore 14.30, Aula, riunione della IV Commissione.ore 16, Aula, riunione della II Commissione.ore 16.30, Sala UdP, il presidente del Consiglio regionale incontra il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, generale Claudio Lunardo.Giuntaore 10, Istituto di Candiolo (TO) il presidente della Regione partecipa alla registrazione della presentazione del Bilancio Sociale e di Sostenibilità della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancroore 12.45, Torino, Sala della Trasparenza della Regione Piemonte, il presidente della Regione el’assessore al Turismo partecipano alla conferenza stampa di presentazione del bilancio sui flussi turistici dell’estate 2021 in Piemonteore 13.30, Torino, presidenza della Regione Piemonte, il presidente della Regione incontra il Presidente Nazionale di Confindustria, Carlo Bonomiore 15, Costigliole d'Asti (AT), via Provale 6, il presidente e il vicepresidente della Regione partecipano alla presentazione delle opere di restauro della Confraternita della Misericordia e del Castelloore 18, Ovada (AL), Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, Palazzo Comunale, l’assessore all’Agricoltura interviene al press tour delle giornate di promozione “2021 Anno del Cortese” (Rpi)