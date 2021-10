Amministrative: Fico, mai più con la Destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Fico ha lavorato per portare (anche) i 5 stelle alla guida di Napoli da quando, per la prima volta, ha messo piede in Parlamento. II lavoro coordinato tra Pd e 5 stelle ha pagato. "È stato un lavoro lungo, meticoloso e faticoso, - spiega il presidente della Camera a "la Repubblica" - ma è un progetto che va avanti ormai da quando c'è stato il cambio di governo con il Pd. Su molte cose ci siamo trovati bene e abbiamo lavorato, con i dem di Napoli, per arrivare fino a qui". Fico ha rinunciato a candidarsi a sindaco, ma ha sostenuto con forza Gaetano Manfredi. "Non mi sono candidato perché faccio il presidente della Camera, ma ero sicuro fin dall'inizio che la scelta di Gaetano fosse quella giusta. I dati lo dimostrano ampiamente. È un risultato che va oltre le mie aspettative. Ero convinto si vincesse al primo turno, ma numeri così alti erano impensabili. Dimostrano la forza di una persona autorevole e riconosciuta, che non ha mai urlato in campagna elettorale, ma ha parlato solo di temi. E la forza del progetto del Pd e del Movimento". (segue) (Res)