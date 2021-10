Amministrative: Fico, mai più con la Destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo a livello nazionale significa che "abbiamo una possibilità in più di fare il bene del Paese. Alla vittoria politica qui a Napoli però deve corrispondere una vittoria del buon governo e della buona amministrazione. È su questo che costruiremo in modo più saldo il campo largo nazionale per il 2023". "Col Pd - aggiunge - e con chi condivide i valori ambientali, la transizione ecologica, la difesa dei diritti umani". Mai più con la destra come dice Conte: "Questa è la mia idea. Oggi non posso che confermarlo". Nel resto d'Italia però è andata molto male. "Se escludiamo un attimo Roma: a Milano abbiamo sempre storicamente avuto difficoltà. A Bologna è la prima volta che andiamo in coalizione e vinciamo". A Torino e Roma bocciati con risultati molto netti. "Sappiamo che Chiara Appendino non si è ricandidata, quindi a Torino non c'era la nostra sindaca uscente, che secondo noi ha lavorato molto bene. Questo ha pesato. Ringrazio Valentina Sganga che si è candidata, ma era prevedüle che senza Chiara sarebbe stata più dura. A Roma aspettiamo i risultati definitivi". Raggi è terza. "Sono convinto che Virginia abbia fatto un buon lavoro, ma è lei che deve parlare di Roma", ha concluso Fico. (Res)