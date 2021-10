Usa: Arizona, agente Dea ucciso, due feriti in sparatoria presso stazione ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della Drug Enforcement Administration statunitense (Dea) è rimasto ucciso e altri due funzionari sono rimasti feriti in una sparatoria presso una stazione ferroviaria Amtrak a Tuscon, in Arizona. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", che riporta le dichiarazioni dell'agente speciale della Dea Cheri Oz e del capo della Polizia di Tuscon, Chris Magnus. La sparatoria si è verificata nella mattinata di ieri, mentre gli agenti dell'agenzia antidroga statunitense conducevano un "controllo di routine" a bordo di un treno che aveva sostato nella stazione. Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco sugli agenti mentre questi ultimi arrestavano un altro individuo sospetto. L'aggressore avrebbe perso la vita, mentre tra i passeggeri del treno non ci sarebbe alcun ferito. (Nys)