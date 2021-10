Covid: studio "The Lancet", efficacia vaccino Pfizer sotto il 50 per cento dopo sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica "The Lancet" ieri, 4 ottobre, conferma che l'efficacia del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNtech cala sotto la soglia del 50 per cento circa sei mesi dopo la somministrazione della seconda dose. Lo studio è stato finanziato dalla stessa Pfizer, e poggia sui dati del sistema ospedaliero Kaiser Permanente Southern California. Ne emerge che il vaccino ha un'efficacia dell'88 per cento nel primo mese dopo il completamento del ciclo di inoculazioni; l'efficacia cala però ad appena il 47 per cento nell'arco di circa sei mesi. Lo studio riscontra inoltre un'alta efficacia contro la variante Delta del coronavirus, contro cui il farmaco garantirebbe una protezione del 90 per cento rispetto ai non vaccinati nel primo mesi, in calo però al 53 per cento dopo appena quattro mesi. Secondo i ricercatori, lo studio "sostiene l'alta efficacia (del vaccino Pfizer BioNtech) nel prevenire i ricoveri ospedalieri sino al sesto mese dopo il completamento del ciclo di vaccinazione, anche in un contesto di ampia diffusione della variante Delta". (Nys)