Giappone-Usa: colloquio Kishida. Biden, "forte" impegno a difesa isole Senkaku

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha avuto il suo primo colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ed ha ricevuto da quest'ultimo "forti parole d'impegno" a protezione delle isole Senkaku (Diaoyu in cinese), l'atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone ma rivendicato dalla Cina. Lo ha riferito lo stesso Kishida, sottolineando che quello col presidente Usa è stato il suo primo colloquio con un leader straniero dopo l'insediamento a capo del governo giapponese, nella giornata di ieri.. Il colloquio tra Kishida e Biden è durato circa 20 minuti, durante i quali i due leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente l'alleanza tra i rispettivi Paesi per conseguire un Indo-Pacifico libero e aperto. Kishida si è detto pronto a collaborare con gli Stati Uniti su questioni globali quali la pandemia di Covid-19, il mutamento climatico e la denuclearizzazione globale. Biden ha anche promesso di far valere il sostegno degli Stati Uniti per chiudere la vicenda dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi da parte della Corea del Nord, una vicenda che risale agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Biden e Kishida si sono impegnati ad incontrarsi personalmente il prima possibile. (segue) (Git)