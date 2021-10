Giappone-Usa: colloquio Kishida. Biden, "forte" impegno a difesa isole Senkaku (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Kishida a presidente del Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) e primo ministro giapponese rappresenta una scelta nel solco della continuità per l'establishment conservatrice giapponese, che alla vigilia delle elezioni generali del mese prossimo fa i conti con la grave emorragia di consensi lasciata in eredità dal primo ministro dimissionario Yoshihide Suga. Kishida ha sconfitto agevolmente il suo principale avversario, l'ex ministro di Esteri e Difesa Taro Kono, che i media davano per favorito in vista dell'elezione per la leadership dell'Ldp tenutasi il 29 settembre. L'esito del voto deve aver stupito anche Kono, che fiducioso del vantaggio attribuitogli dai sondaggi aveva già illustrato nei giorni scorsi le principali direttrici di un suo ipotetico governo all'insegna dell'accelerazione sulla transizione energetica, di un ulteriore ridimensionamento del nucleare civile, dell'aumento degli investimenti nel 5G e di una apertura netta a istanze "progressiste" come i matrimoni omosessuali. Proprio la "sterzata a sinistra" di Kono, unita alle sue posizioni notoriamente articolate in merito al confronto strategico tra Stati Uniti e Cina, paiono aver spinto i parlamentari e i delegati del Partito liberaldemocratico a ripiegare con convinzione su Kishida, un moderato identificato come garante dello "status quo" e sostenitore di un deciso allineamento strategico agli Stati Uniti. (segue) (Git)