Bolivia: "cocaleros" si riprendono il mercato centrale dopo ritirata della polizia

- Dopo oltre una settimana di braccio di ferro con le autorità del governo e di duri scontri con la polizia i coltivatori di coca della regione dello Yungas, riuniti nel denominato "Comitato di autodifesa", sono riusciti a recuperare lunedì le installazioni del mercato centrale dell'Associazione di produttori che gestisce il commercio legale della foglia di coca in Bolivia (Adepcoca). "I veri cocaleros, gli Yungas, siamo sul piede di guerra, questo è l'unico mercato e non ci inginocchiamo", ha affermato un portavoce dei cocaleros in dichiarazioni raccolte dal quotidiano "Pagina Siete". La presa del mercato di Villa Fatima è avvenuta dopo nuovi scontri tra manifestanti e polizia avvenuti nella giornata di lunedì e culminati con la ritirata delle forze dell'ordine che ha permesso l'ingresso degli Yungas. Il controllo del mercato di Villa Fatima era stato assunto due settimane fa da una fazione di cocaleros affine al governo, un fatto che aveva suscitato fin da subito la ribellione dei cocaleros riuniti nel comitato. (segue) (Brb)