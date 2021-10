Roma 2021: 61 per cento sezioni scrutinate, Michetti al 30,56 e Gualtieri al 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 1.603 sezioni scrutinate su 2.603, quindi il 61,58 per cento, si confermano al ballottaggio i due candidati a sindaco di centrodestra, Enrico Michetti, al 30,56 per cento, e di centrosinistra, Roberto Gualtieri, al 27 per cento. Al momento terza è la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, con il 19,63 per cento dei voti e quarto, pochissimo sotto, il candidato di Azione, Carlo Calenda, con 18,86 per cento. Per quanto riguarda i partiti è in testa Fratelli d'Italia con 17,61 per cento, seguito dal Partito democratico al 16,44 per cento, è all'11,34 per cento il Movimento 5 stelle. Il dato principale di lista lo ottiene la Civica Calenda sindaco che però oltre ad Azione riunisce i partiti Italia viva e Più Europa: la lista è al 18,11 per cento. (Rer)