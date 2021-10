Roma 2021: anche nei Municipi verso ballottaggio centrodestra-centrosinistra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Municipio X (35,87 per cento le sezioni pervenute) in testa Monica Picca del centrodestra con il 39,09 per cento, seguita da Mario Falconi del centrosinistra con il 26,47 per cento. Al Municipio XI (46,31 per cento le sezioni pervenute) in testa Gianluca Lanzi per il centrosinistra con 35,5 per cento dei voti, lo insegue Daniele Catalano del centrodestra con 34,28 per cento delle preferenze. Al Municipio XII (20 per cento le sezioni pervenute) è in testa Elio Tomassetti, candidato del centrosinistra, con il 39,35 per cento, seguito dal candidato del centrodestra Pietrangelo Massaro al 29,14 per cento. Al Municipio XIII (20,17 per cento le sezioni pervenute) in testa il candidato del centrodestra Marco Giovagnorio al 39,75 per cento, al secondo posto la candidata del centrosinistra Sabrina Giuseppetti con il 29,72 per cento. Al Municipio XIV (21,02 per cento le sezioni pervenute) è in testa Domenico Naso per il centrodestra al 35,54 per cento, seguito da Marco Della Porta per il centrosinistra con il 33,12 per cento. Al Municipio XV (33,79 per cento le sezioni pervenute) è in testa Andrea Signorini per il centrodestra con il 39,1 per cento, seguito da Daniele Torquati per il centrosinistra al 30,03 per cento. (Rer)