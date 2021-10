Usa: lavoratori Hollywood annunciano sciopero generale per ottenere condizioni migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori di Hollywood, impiegati a vario titolo nel settore della produzione cinematografica, hanno approvato tramite votazione uno sciopero nazionale volto ad ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro e di retribuzione. Lo ha annunciato l’Alleanza internazionale dei lavoratori di scena (Iatse). Il voto si è tenuto dopo che i colloqui sindacali con la dirigenza di varie case di produzione sono arrivati a un punto morto. Circa il 90 per cento dei 60 mila membri dell'organizzazione ha partecipato al voto, e il 98 per cento si è espresso a sostegno dell'autorizzazione allo sciopero. La mossa non fa scattare automaticamente lo sciopero, ma autorizza il segretario del sindacato Matthew Loeb a convocarne uno in qualsiasi momento.(Nys)