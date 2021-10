Haiti: ex ministro Giustizia su primo ministro Henry, "deve dimettersi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Moise sono emerse diverse telefonate tra Henry e il principale sospettato, Joseph Félix Badio, un punto sul quale si è soffermato Vincent. "Poche ore dopo la morte di Moise, il primo ministro ha avuto conversazioni telefoniche con l'assassino del Presidente", ha riferito l'intervistato. Un'accusa questa che il portavoce del primo ministro aveva già categoricamente respinto. "Quella notte, il presidente del Consiglio ha ricevuto innumerevoli chiamate da ogni tipo di persone che, dopo aver appreso la terribile notizia, si sono preoccupate per la sua incolumità personale", ha affermato. "Molte persone volevano essere al corrente della sua situazione così come le misure adottate per garantire la sua integrità fisica", ha aggiunto. (segue) (Mec)