Haiti: ex ministro Giustizia su primo ministro Henry, "deve dimettersi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di governo mira a guidare la transizione fino alle prossime elezioni generali e presidenziali che si terranno non prima del 2022. Lo ha annunciato lo stesso Henry la settimana scorsa scartando definitivamente l'ipotesi di andare alle urne il prossimo 7 novembre. In precedenza, in omaggio a un accordo di pacificazione nazionale, il governo aveva sciolto l'autorità elettorale, dando il via a un processo che richiederà più tempo. "I magistrati del consiglio", ha spiegato il primo ministro, "sono stati licenziati perché non in grado di organizzare elezioni". "Abbiamo preso la decisione di formare un nuovo Consiglio, uno più di consenso, che possa essere accettato da tutta la società", ha sottolineato Henry. "Rivedremo la Costituzione nei primi mesi dell'anno prossimo e indiremo le elezioni immediatamente dopo", ha insistito. (segue) (Mec)