Giappone: si è insediato il nuovo governo guidato dal premier Kishida (4)

- La decisione di anticipare le elezioni comporta l'assenza di Kishida al summit del G20, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre. Nei giorni scorsi fonti dell'agenzia di stampa "Kyodo" avevano invece anticipato la presenza del premier all'evento, mentre invece sin dal principio Kishida era parso propenso a non prendere parte ai prossimi colloqui sul clima delle Nazioni Unite, che si terranno a Glasgow, in Scozia, il prossimo 31 ottobre. Nel fine settimana era anche circolata l'ipotesi di un incontro tra Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio a margine del G20. (segue) (Git)