Taiwan: Usa "privatamente" in contatto con Pechino dopo il sorvolo di 52 aerei militari

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sta "comunicando privatamente" con la Cina, dopo che ieri, 4 ottobre, ben 52 aerei militari cinesi hanno violato la zona di identificazione per la difesa aerea di Taiwan. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, denunciando le intrusioni analoghe dello scorso fine settimana, da parte di 93 velivoli delle Forze armate cinesi un atto di "coercizione nei confronti di Taiwan". Psaki ha ribadito che l'impegno degli Usa a fianco dell'Isola è "solido come una roccia", ed ha affermato che Washington è stata chiara in proposito "sia pubblicamente che privatamente". "Siamo in contatto (con il governo cinese) anche privatamente, e inviamo messaggi chiari tramite i canali diplomatici", ha detto la portavoce. (segue) (Nys)