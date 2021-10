Taiwan: Usa "privatamente" in contatto con Pechino dopo il sorvolo di 52 aerei militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 52 aerei dell'Esercito popolare di liberazione cinese sono stati rilevati ieri nella Zona di identificazione della difesa (Adiz) di Taiwan, la più grande incursione mai rilevata finora in un solo giorno. Lo rende noto il ministero della Difesa di Taipei sul proprio account Twitter, sottolineando che la nuova violazione è stata condotta con 34 caccia Shenyang J-16, 2 caccia Su-30, due aerei da guerra antisommergibile Shaanxi Y-8 (Y- 8 Asw), 12 bombardieri Xian H-6 e altri aerei. Si tratta della quarta incursione consecutiva nell'ultima settimana, giunta a seguito di 16 aerei rilevati ieri, 39 lo scorso 2 ottobre e 38 il primo ottobre, in occasione del 72mo anniversario della Repubblica popolare cinese. Il governo di Taipei ha risposto alle sortite facendo decollare i propri aerei militari e, nella giornata di oggi, il ministro degli Esteri dell'isola, Joseph Wu, ha auspicato colloqui con l'Australia per "preparare l'isola ad affrontare lo stato di guerra". Le dichiarazioni sono state rilasciate alla piattaforma di notizie "Abc's China" e, a conclusione del suo intervento, Wu si è detto certo della "tremenda sofferenza della Cina" in caso di un ipotetico attacco contro Taiwan. (segue) (Nys)