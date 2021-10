Roma 2021: sarà ballottaggio centrodestra-centrosinistra, coalizioni battono Calenda e Raggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra Gualtieri ha avuto un colloquio telefonico con il segretario del Pd, Enrico Letta. I due hanno espresso reciprocamente soddisfazione per i risultati che stanno emergendo dalle elezioni amministrative. Al comitato elettorale, inoltre, è arrivato a esprimere la propria soddisfazione per il posizionamento di Gualtieri al ballottaggio, anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Ora in vista del secondo turno, Gualtieri ha chiarito ai cronisti: "Ho ascoltato le parole di Giuseppe Conte che ha detto che esclude la destra" per eventuali alleanze nelle città al voto e "noi con serietà e umiltà parleremo con i fatti. Apparentamenti tecnici non ci saranno ma neanche nessuno li ha chiesti. Se sono pronto a parlare con Conte? Su Roma parlo con tutti, ci sono opportunità storiche per la città. Noi parliamo con tutti". Poco prima il presidente del M5s, Giuseppe Conte, aveva infatti spiegato: "Il nostro progetto politico non può avere affinità con la destra. In base ai dati valuteremo se ci sono le condizioni per un dialogo ma non abbiamo un pacchetto di voti che spostiamo, non è rispettoso per i cittadini. Nei prossimi giorni valuteremo". (segue) (Rer)