Roma 2021: sarà ballottaggio centrodestra-centrosinistra, coalizioni battono Calenda e Raggi (4)

- È fuori dal secondo turno la sindaca Raggi che quindi si è limitata a una breve dichiarazione: "Aspettiamo dati certi ma al momento sono l'unica che a Roma tiene testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con la lista del Movimento e le mie liste civiche", ha detto dall'Hive hotel, dove è stato allestito il comitato elettorale. Calenda, dal canto suo, anche lui fuori dal secondo turno, ha confermato che non siederà ai banchi dell'opposizione in Assemblea capitolina. "Mi sono candidato fare il sindaco e, a meno di sorprese nel corso dello spoglio, non ci sono riuscito, e per questo resto a fare l'eurodeputato". Il concorrente di Azione sta comunque ottenendo una buona percentuale, poco sotto il 20, e ha confermato che non darà indicazioni di voto al suo elettorato ma semmai esprimerà una posizione personale. "Non faremo apparentamenti - ha detto Calenda - e non faremo alleanze. La motivazione è che questa lista è stata votata da cittadini di sinistra, di destra e di centro, e non sarebbe corretto per i miei elettori. Nei prossimi giorni darò la mia indicazione di voto, che sarà personale". (Rer)