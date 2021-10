Roma 2021: Raggi, non darò indicazioni per ballottaggio, voti non saranno svenduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio chi mi ha sostenuto e rassicuro che i loro voti non saranno svenduti nei saldi di fine stagione. Per essere molto chiari: io non darò indicazioni di voto al ballottaggio. Perché il voto è libero, i voti non sono pacchetti e i cittadini non sono mandrie da portare al pascolo. L'ho detto e lo ripeto: Roma prima di tutto. Noi andremo avanti comunque". Così la sindaca uscente di Roma e candidata del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi.(Rer)