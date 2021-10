Napoli 2021: Fico, risposta città oltre ogni previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non pensavamo di farcela al primo turno, e neanche di andare addirittura oltre il 60 per cento". Così il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli per la conferenza stampa del candidato Pd-M5s Gaetano Manfredi. "La risposta della città è andata oltre ogni previsione. Pensando ai meetup, dai quali eravamo partiti, oggi essere al governo della città ed essere stati promotori di un progetto di questo tipo è davvero commovente. Useremo questa forza per la città", conclude Fico.(Ren)