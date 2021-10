Bolivia: "cocaleros" si riprendono il mercato centrale dopo ritirata della polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio degli scontri di oggi, riferisce "Pagina Siete", è di due agenti e vari manifestanti feriti ma già il primo giorno di protesta, circa una settimana fa, la manifestazione era culminata con una dura repressione della polizia durante la quale si era registrato anche l'arresto di un giornalista locale che seguiva lo svolgersi degli eventi e il ferimento di altri due operatori televisivi di un'agenzia internazionale. I cocaleros denunciavano che il Movimiento al socialismo (Mas), il partito al governo con il presidente Luis Arce, ha imposto un suo uomo alla guida di Adepcoca contro il volere dei produttori e che cercava di controllare in questo modo la vendita legale nel mercato centrale di Villa Fatima. Il segretario dei cocaleros appoggiato dal Mas, Arnold Alanes, si era insediato due settimane fa con un atto ufficiale in presenza del ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, e dell'Agricoltura, Remmy Gonzalez. Del Castillo aveva assicurato in quell'occasione che "tutti i produttori" avrebbero avuto spazio nell'associazione "indipendentemente dal colore politico". (segue) (Brb)